Piloto pousa em pane com 355 a bordo: 'Prepare os bombeiros, ok?'

Um avião da Latam, que havia saído de Guarulhos em direção a Londres com 355 pessoas, teve de fazer um pouso de emergência em Belo Horizonte por causa de uma grave pane elétrica. O pânico foi ainda maior porque o áudio do piloto, em que ele comunicava o problema para a torre de comando, vazou e foi ouvido pelos passageiros. Já com o avião às escuras, eles escutaram o comandante dizer que havia um "problema grave com a aeronave" e que ela estava "sem estabilidade".

"Muitos choraram, outros gritavam, alguns ficaram introspectivos", disse o advogado Marcello Santana, que estava no voo. Os comissários tentavam acalmá-los. Muitos rezavam, se abraçavam e davam as mãos. Uma passageira, identificada apenas como Paula, contou no Twitter que o desespero começou com cerca de 40 minutos de voo. Foi quando ouviram um barulho alto e todos os monitores das poltronas se apagaram.

O jornal O Estado de S. Paulo teve acesso à conversa do piloto com a torre de comando, inclusive trechos que não foram ouvidos pelos passageiros. O piloto temia por uma explosão no momento no pouso por causa do peso da aeronave Boieng 777, que estava com os tanques cheios já que tinha acabado de decolar "Estamos iniciando o procedimento tentando aliviar o máximo possível o peso da aeronave, mas tá difícil. Estamos prosseguindo com o procedimento de explosão", disse. "Por gentileza, providencie bombeiros, tá ok, amigão", completou.

Segundo passageiros, o momento do pouso foi assustador porque houve um tranco muito forte e um estouro. Os pneus estouraram e pegaram fogo. Os bombeiros tiveram de entrar na pista e controlar o incêndio antes de os passageiros desembarcarem. Ninguém se feriu.

Interdição

Por causa do acidente, o aeroporto de Confins ficou interditado desde a madrugada desta quinta-feira (20), quando o avião pousou, até a noite de quinta. Só alguns voos puderam ser operados. Por volta das 19h30, técnicos ainda trocavam o trem de aterrissagem da aeronave, que ficou parada no meio da pista. Por causa disso, 141 voos foram cancelados.

A Latam informou que, em parceria com Força Aérea Brasileira (FAB), usaria uma aeronave Hércules para retirar as seis toneladas de equipamentos da pista. Afirmou ainda que "não está medindo esforços para mitigar os impactos aos passageiros que têm voos de e para o aeroporto mineiro." A empresa não informou o nome do piloto, do voo LA8084, disse apenas que houve um pouso de emergência por "questões técnicas" e que "lamenta os inconvenientes que esta situação possa ter causado aos clientes"

"O comandante da aeronave sabia o que estava fazendo. Ele estava dono da situação", disse Roberto Peterka, especialista em segurança de voo. Para ele, mesmo assim, a situação de emergência causa um estresse e possivelmente o piloto errou a chave de comunicação ao tentar falar com a torre e acabou passando a informação para os passageiros. "Eles (piloto e copiloto) demonstraram que estão bem treinados. Nesse caso, felizmente, temos que comemorar." (Colaborou Leonardo Augusto, Especial Para o Estado)

