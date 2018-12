Em vídeo, piloto aparece espancando ex-namorada

Um vídeo que está circulando na internet nesta quinta-feira (27), mostra uma advogada sendo agredida pelo ex-namorado. As imagens geraram revolta nas redes sociais. O agressor é o piloto Victor Junqueira, de 24 anos, filho do ex-prefeito de Anápolis, em Goiás. A gravação mostra o rapaz agredindo a mulher de 26 anos com socos e tentativa de enforcamento. O motivo da agressão seria porque ele não aceitou o fim do relacionamento.

Ainda no vídeo, Victor discute com a advogada e a chama de “fingida” por diversas vezes durante os ataques. “Para de me bater. Você vai me matar desse jeito”, pede a mulher, mas as agressões continuam. “E vou bater mais porque você é fingida. Me enganou esse tempo todo”, rebate o piloto.

A advogada conseguiu gravar as imagens e registrou um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O agressor, por sua vez, apagou o perfil em todas as redes sociais. O vídeo pode ser encontrado na internet.

Em seu Instagram, a advogada comenta que já registrou ocorrência e espera que tudo ocorra bem. Confira:



