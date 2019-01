Dicas para evitar furtos a residência durante as férias

Durante o período de férias, aumenta a preocupação das pessoas que vão fazer uma viagem e se ausentar de casa. Com o crescente número de furtos e roubos a residências, o incremento de equipamentos de segurança e a contratação de uma proteção privada tornou-se uma necessidade primordial.

Nesse período, o índice de registros aumentam significativamente, porém esta sensação de insegurança atinge praticamente todos os cidadãos do país como indicou uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha*.

O aumento com a segurança patrimonial é inversamente proporcional ao sentimento de insegurança da população. Na maioria dos casos as pessoas acreditam estar mais seguras quando percebem que estão sendo monitoradas por câmeras de segurança, relata a especialista em segurança Joelma Dvoranoski.

Existem muitas soluções tecnológicas para promover a segurança e inibir a atuação de assaltantes como câmeras inteligentes controlado por uma central informatizada de monitoramento 24h, alarmes, sensores internos, portarias blindadas, chips de identificação, etc.

Se a pessoa reside em casa de rua a preocupação deve ser dobrada, além da tecnologia, é importante tomar alguns cuidados para não chamar a atenção de meliantes, como por exemplo, não comunicar a ausência a estranhos, suspender a entrega de revistas, jornais e possíveis encomendas, combinar com uma pessoa de confiança para recolher as correspondências e limpar a área externa, fazer a transferência de chamadas do telefone fixo para o celular, desativar a campainha, programar a televisão e as luzes internas para ligar e desligar automaticamente e na saída para o passeio colocar as malas no carro dentro da garagem.

Em várias cidades do Brasil, a polícia militar promove campanhas para que os vizinhos se unam para criar uma rede de vigilância formada pelos próprios moradores.

Ao adotar essas pequenas atitudes, os momentos de tranquilidade e despreocupação farão toda a diferença.

*Com informações da assessoria.

