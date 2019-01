Médium Antônio é suspeito de matar durante cirurgias espirituais

Goiás. Antônio Miguel Rodrigues, de 53 anos, está sendo investigado pela polícia dos dois Estados | Foto: Reprodução / Internet

Um médium de Aparecida de Goiânia que faz cirurgias espirituais é considerado suspeito em quatro casos de homicídios e um de lesão corporal grave em pessoas que se submeteram aos seus procedimentos na Bahia e em Goiás. Antônio Miguel Rodrigues, de 53 anos, está sendo investigado pela polícia dos dois Estados, onde familiares das vítimas registraram queixas desde a semana passada.

As primeiras denúncias ocorreram no dia 4 de janeiro na delegacia de Barreiras (BA), onde mais de 500 pessoas da Bahia, Sergipe, Piauí e Tocantins se submeteram às cirurgias em 10 de novembro de 2018.

A polícia informou que há mais de um ano o médium fazia as cirurgias espirituais na Bahia, ao menos uma vez por mês, e cobrava R$ 50 pela consulta, R$ 200 pela cirurgia e mais R$ 600 pelos medicamentos manipulados e alimentos para uma dieta que a pessoa deveria seguir.

Entre as vítimas estão Vanderluce Soares dos Santos, de 42 anos, e Arnaldo Domingos dos Passos, de 78 anos, que morreram de infecção generalizada, respectivamente, nos dias 29 e 31 de dezembro de 2018 no Hospital do Oeste, em Barreiras.

Uma das filhas de Arnaldo Domingos dos Passos, que procurou a delegacia e prefere não divulgar o nome, contou que depois que o pai começou a ter os problemas "o médium ainda falou que não era para a gente levá-lo ao médico". Para ela, "o médium é um charlatão".

A vítima de lesão corporal grave é o aposentado Mário Joaci Pereira Rocha, de 71 anos, que fez cirurgias para retirada de líquidos nos testículos, os quais foram perfurados com oito agulhas pelo médium, segundo Rocha contou. "Os relatos era de que ele fazia cirurgia espiritual, mas na hora lá ele enfiou oito agulhas nos meus testículos", afirmou. Segundo relatou o idoso, ele foi colocado deitado numa sala com outras 20 pessoas que também foram operadas pelo médium. "Ele mexia em um, depois outro, ia passando e a gente vendo aquilo, assustado", disse.

Os testículos dele foram furados sem anestesia. "A primeira furada foi uma dor horrível, depois veio a segunda, maior ainda, e da terceira em diante fiquei anestesiado de tanta dor. Nunca senti tanta dor na vida", conta o idoso.

A polícia investiga as condições do ambiente onde eram realizados os procedimentos em Barreiras, já que familiares das vítimas relataram que o médium usava objetos como tesoura, bisturis e agulhas.

Em Aparecida de Goiânia, onde as denúncias contra o médium apareceram depois que a polícia da Bahia iniciou as investigações, até martelo era usado nos procedimentos, segundo relato do familiar de uma das vítimas à delegada regional Cybelli Silva Tristão.

As vítimas em Aparecida de Goiânia são Sebastiana Peixoto Pires, 73 anos, morta ano passado, e Raimunda Souza Matos, de 52 anos, falecida em 2015 no centro espírita do médium.

À polícia, o médium alegou inocência com relação aos casos da Bahia. Ele é responsável por um centro espírita chamado Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Aparecida de Goiânia. A reportagem não conseguiu contatá-lo.

