Assédio moral no trabalho é tema de curso gratuito em Manaus

Manaus - Um dos maiores desafios em relação ao assédio moral no ambiente de trabalho é a identificação desse tipo de conduta. Esse é o assunto que será discutido no segundo módulo do curso “Assédio Moral no Trabalho: causas, manifestações, consequências e formas de abordagem psicossocial, administrativa e jurídica”, que será promovido entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, em Manaus.



O treinamento é promovido pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) e Comissão Executiva do Acordo de Cooperação Técnica para a Criação de Mecanismos de Atenção, Prevenção e Combate ao Assédio Moral (Cecam), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Para este módulo, os palestrantes convidados são considerados as maiores referências nacionais na pesquisa desse tema: os professores Margarida Barreto e José Roberto Heloani, ambos são doutrinadores do Judiciário nas questões relacionadas ao assédio que, apesar de não ser uma prática nova, o assunto vem sendo cada vez mais discutido no País e as condutas classificadas como assédio moral passaram a resultar em processos judiciais.

“Esse módulo é de extrema importância, principalmente porque o que pode ser assédio moral para mim, pode não ser para outra pessoa. O que um sente como dor, o outro pode interpretar como uma situação corriqueira. O sentir e o identificar o assédio moral é uma das fases mais difíceis justamente por isso. Então, a capacidade de se colocar no lugar de alguém que está sendo assediado é um ato que requer muita atenção e cuidado, tanto do operador do Direito, do médico que atende o paciente, do juiz que vai julgar o processo, quanto dos demais profissionais envolvidos”, explicou a professora Maria Izabel Ovellar Heckmann, que faz parte do Cecam e coordena esse evento. “Identificar o assédio moral é um dos grandes desafios”, completou.

As inscrições no curso são gratuitas e já estão abertas no Ambiente Virtual da Escola Superior da Magistratura do Amazonas: www.tjam.jus.br/esmam . Após acessar o ícone (Ambiente Virtual), basta clicar no banner do curso e fazer a sua inscrição.

Só podem participar pessoas com curso superior (qualquer área), mesmo não tendo feito o primeiro módulo, promovido em novembro do ano passado e que tratou das questões de saúde decorrentes do assédio moral, incluindo como acontece, causa do adoecimento, as principais CIDs (Classificação Internacional de Doenças), a relação trabalho-adoecimento, dentre outros temas. Esse módulo foi ministrado por professores da Universidade Federal do Amazonas, do Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho (LAPSIC), do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest) e peritos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

As aulas ocorrerão no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo ao edifício-sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizado na avenida André Araújo, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, no horário das 15h às 19h. Os interessados em obter alguma informação podem entrar em contato com a Esmam, através do telefone (92) 2129-6820 ou esmam@tjam.jus.br, no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta.

*Com informações da assessoria

