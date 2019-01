'BBB 19' acusado de estupro é intimado para depor em delegacia

O participante Vanderson, do BBB 19, será intimado para prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

"A Secretaria de Estado de Polícia Civil, através da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (Dpam), recebeu o pedido da Polícia Civil do Acre. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá vai essa semana ao Projac para intimar o participante do programa para que ele preste depoimento", informa a nota.

Vanderson foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, sob acusações que envolvem estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor.

Em entrevista ao Extra, a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco, Juliana de Angelis de Carvalho, afirmou que "são casos que aconteceram há quase um ou dois anos."

Uma das denúncias teria sido feita por uma ex-namorada: "Ela contou que, num momento contrariado, ficava agressivo. Houve uma única agressão física e, depois disso, eles romperam."

"O sexo pode ser consensual e, no decorrer do ato, a mulher pode não querer mais algo e acaba sendo obrigada a fazer. Isso também é entendido como estupro", comentou sobre a outra acusação.

A terceira se refere a "uma garota que conheceu numa festa. Ele insistiu numa aproximação que perturbou a vítima, passando a mão nela."

"Ele está sendo investigado, não condenado. [...] A prisão preventiva tem que ter vasta materialidade e, inicialmente, não é este o caso."

Rita Salim, delegada que deverá interrogá-lo no Rio, ressalta que não há mandado de prisão contra Vanderson, e que se trata de uma fase de interrogatórios para que informações sejam repassadas à delegada de Rio Branco.

O E+ entrou em contato com a equipe que gerencia o Instagram oficial de Vanderson, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

O E+ também entrou em contato com a assessoria da Globo sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Na semana passada, quando surgiram os primeiros índicios de supostas agressões, a emissora emitiu a seguinte nota:

"A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo poderá tomar medidas, como já fez em outras edições do programa."

