Resgate: crianças são encontradas dormindo em canoa à deriva

Um segurança avistou a canoa e resgatou as crianças | Foto: Divulgação

Duas crianças de 6 e 10 anos foram encontradas dormindo dentro de uma embarcação no meio do rio, nas proximidades de Oriximiná, no Pará, nessa quinta-feira (24). O pai dos meninos saiu para trabalhar e deixou os dois dormindo na canoa, que se soltou do local onde estava amarrada e ficou à deriva no rio.

Conforme informações de policiais militares, uma equipe foi acionada por volta das 5h30 informando que a ocorrência teria acontecido na rampa barreirinha, no porto do município. A informação era de que duas crianças estavam no meio do rio, dormindo. Uma delas informou que o pai teria as deixado lá para ir trabalhar.

Ainda de acordo com a polícia, um segurança que trabalha na rampa de barreirinha foi quem viu a canoa passar pelo riu e ao ir resgatá-la, constatou que duas crianças estavam no interior da embarcação. A Polícia Militar foi acionada e entregou as crianças ao Conselho Tutelar do município.

