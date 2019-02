Linha Barbie traz diversidade e lança bonecas com deficiências físicas

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa | Foto: Divulgação

A boneca mais famosa do mundo anuncia a expansão de sua linha Barbie Fashionistas. A nova coleção ganha bonecas com deficiências físicas – Barbie na cadeira de rodas e com prótese na perna –, além da variedade de tons de pele, estilos de cabelo e muitos looks da moda. Com estas novidades, as meninas terão ainda mais possibilidades de se sentirem representadas.



Barbie sempre ofereceu diversas opções de brincadeira, de suas 200 carreiras e papéis inspiradores aos incontáveis acessórios fashion. As novas bonecas são uma extensão do compromisso de Barbie em oferecer mais opções para as meninas.

“Há 60 anos, Barbie é um reflexo da cultura e da moda e isso é fundamental para a relevância contínua da marca. Nosso objetivo, ao desenvolver a Barbie para a próxima geração, é continuar sendo a linha de bonecas mais diversificada do mercado. Este ano, incluímos no portfólio de Barbie bonecas com deficiências físicas para representar melhor as pessoas e o mundo que as crianças veem ao seu redor. Nosso compromisso com a diversidade e a inclusão é um componente essencial de nosso processo de design e estamos orgulhosos por saber que as crianças de hoje conhecerão uma imagem diferente da marca”, conta Kim Culmore, Vice-Presidente de Design da Barbie, na Mattel

As novas bonecas serão lançadas poderão ser encontradas em lojas varejistas de todo o Brasil. (Preço sugerido: R$ 89,99 – Barbie Fashionista Regular, R$ 149,99 – Barbie com cadeira de rodas).

Sobre a Barbie

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa.

Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente. Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”.

Hoje, a Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial. Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões.

Em 58 anos, ela já teve mais de 150 profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); Barbie presidente dos EUA (1992).

