Prouni divulga resultado da 2ª chamada; saiba como consultar

Foi divulgado nesta quarta-feira (20) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2019. Para consultar, é preciso acessar o site do Prouni: http://siteprouni.mec.gov.br/

Os candidatos terão até o dia 27 de fevereiro para entregar os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e poder assim, garantir a matrícula.

Lista de espera

De acordo com o site do Prouni, quem ainda não foi pré-selecionado, nem na primeira e nem na segunda chamada, poderá manifestar interesse na lista de espera entre os dias 7 e 8 de março.

Em 2019, foram oferecidas 243.888 bolsas de estudo, um recorde histórico desde o início do programa. Para participar, era preciso ter feito o Enem de 2018, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado na redação.

*Com informações do site do Prouni.

