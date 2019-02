Dois caminhões com ajuda humanitária são incendiados na Venezuela

Caminhões que pretendiam fazer entrega da ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos à Venezuela foram atacados e queimados na tarde deste sábado (23), nas fronteiras venezuelanas com o Brasil e a Colômbia. Dois dos quatro caminhões foram queimados na ponte Santader, que liga Cúcuta, na Colômbia, à Urenã. Os dados são do departamento de migração do país.

Conforme o departamento, os caminhões estavam em uma caravana seguindo para Venezuela depois que manifestantes quebraram uma barreira erguida pela Guarda Nacional Venezuelana para impedir que a ajuda humanitária chegue ao país.

Ainda conforme o departamento de migração da Colômbia, uma multidão tentou salvar os alimentos nos dois caminhões incendiados pela Guarda Nacional, enquanto os veículos eram consumidos pelas chamas. Manifestantes ainda tentaram inibir a ação dos militares jogando pedras contras eles, para que recuassem, mas não houve sucesso.

