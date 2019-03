Sobe para 23 o número de mortos em decorrência do tornado nos EUA

As imagens das emissoras locais mostram várias casas reduzidas a escombros e dezenas de árvores caídas | Foto: Social Media

Aumentou o número de vítimas do tornado que atingiu o estado do Alabama, nos Estados Unidos. O último balanço revela que 23 pessoas morreram, incluindo crianças. A estimativa é que este número pode ser mais elevado, sobretudo a zona de Lee County, pois as buscas continuam.

As imagens das emissoras locais mostram várias casas reduzidas a escombros e dezenas de árvores caídas.

Bill Harris, médico legista no Alabama, disse aos media locais no domingo ao início da noite que as pessoas “continuam a ser retiradas dos escombros”. “Vamos ficar aqui a noite toda”, disse o responsável.

Ainda não há um balanço oficial do número de feridos, mas o Centro Médico do Alabama na cidade de Opelika confirmava que tinha assistido mais de 40 pessoas em resultado do tornado.

No estado vizinho da Geórgia, pelo menos 21 mil pessoas ficaram sem eletricidade

