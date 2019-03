Poste cai em cima de mulher após acidente de trânsito

Um poste caiu sobre uma mulher de 31 anos, após um carro colidir com a estrutura. A cena foi registrada por diversas pessoas que passavam pelo local e tentaram ajudar na retirada da vítima que estava debaixo do poste. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (4), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

De acordo com o corpo de bombeiros, o carro bateu no poste, que teve a estrutura totalmente danificada e caiu sobre a mulher, que passava pelo local em uma moto e foi atingida.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Saquarema, e em seguida transferida para para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

