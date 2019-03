Polícia encontra 117 fuzis durante investigação do caso Marielle

Os policiais da divisão da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontraram na manhã desta terça-feira (12), 117 fuzis, do tipo M-16, incompletos na casa de um amigo do policial militar Ronnie Lessa, no Méier, Zona Norte do Rio.

De acordo com a polícia, Lessa foi o responsável pelos disparos contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março do ano passado.

As armas estavam todas novas, guardadas em uma caixa, dentro de um guarda-roupa. Conforme a Divisão de Homicídios só faltavam os canos para completar o armamento.

O dona da residência, identificado como Alexandre Nota Souza, informou para os policiais que Ronnie é amigo de infância dele e apenas recebeu as caixas a pedido do amigo, porém não sabia o conteúdo de dentro delas.

"Alexandre é amigo do Lessa há anos e ele fez apenas um favor em colocar essas encomendas, porque ele não sabia do que se tratava, no seu apartamento. Ele ficou surpreso ao saber do conteúdo, mas ele não tem nada a ver com esse episódio lamentável da vereadora", disse o advogado de Alexandre.

Leia mais:

Delegado de Homicídios cuidará exclusivamente do caso Marielle Franco

Grafites de Marielle e Maria da Penha são alvo de vândalos no Rio