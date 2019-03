Dois adolescentes abrem fogo em escola de SP, matam 8 e se suicidam

Há diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no local | Foto: Reprodução

Dois adolescentes invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, no Jardim Imperador, em Suzano, em Suzano, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, e efetuaram vários disparos. Eles mataram 8 pessoas, entre elas alunos e uma funcionária da escola. Após o ataque, os atiradores se suicidaram.

Informações indicam que o caso aconteceu por volta das 10h. Houve muita correria. Mais 23 pessoas ficaram feridas.

Após o crime, uma aglomeração de pais e parentes de alunos se formou no entorno do colégio. A PM montou um cordão de isolamento, e a Defesa Civil tenta organizar o encontro entre eles e os alunos.

A escola tem cerca de 1 mil alunos matriculados e 105 funcionários, segundo dados do Censo Escolar de 2017. A escola oferece turmas do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino Médio.



Leia mais:

Ataque que matou 17 na Rússia foi realizado por estudante de 18 anos

Crianças são vítimas de balas perdidas em Manaus