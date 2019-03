Merendeira salva 25 crianças no massacre em Suzano e relata desespero

Em entrevista exclusiva para o Roberto Cabrini no Fofocalizando, a merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes deu detalhes do momento de pânico no massacre ocorrido na manhã desta quarta-feira (13) na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, município que faz parte da Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a profissional de 54 anos, muitas crianças começaram a correr desesperadas por volta das 9h30, horário em que ocorreu o tiroteio na escola e relata atitude heroica:

"Começou os pipocos e a gente achou que era brincadeira. Mas, aí os alunos começaram a gritar que era tiro. No momento, nós abrimos a porta e colocamos os alunos para dentro naquele desespero. Nós colocamos a geladeira e a mesa para nos proteger, porque as janelas são abertas e ficamos com medo deles aparecem aqui".

