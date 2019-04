Jovem tem infarto após estalar o pescoço assistindo filme

A jovem de 23 anos de idade do Reino Unido estava assistindo um filme com um amigo quando decidiu estalar o pescoço. O som ouvido pela mulher e pelo colega foi bem alto que o normal, mas a dupla ignorou o estalo e continuou assistindo ao longa na televisão.

Apenas 15 minutos após o estalo, Natalie levantou-se do sofá para ir ao banheiro e acabou caindo no chão — a jovem já não sentia a perna esquerda.

“Meu amigo veio me ajuda. Ele pensou que eu estava bêbada, mas, no fundo, eu sabia que tinha algo errado”, relembrou a jovem ao Daily Mail. Mesmo após a queda, a jovem hesitou a ligar para a emergência. Só ao sentir que desmaiaria, a mulher fez a ligação.

No caminho para o hospital, os médicos começaram uma série de exames e foi constatado que Natalie tinha sofrido um infarto.

“Os especialistas me disseram, depois que cheguei ao hospital, que, ao estalar o pescoço, minha artéria vertebral se rompeu. Há uma chance em 1 milhão disso acontecer”, explicou a jovem. O susto aconteceu em março de 2019, mas só foi revelado pela paciente agora, um mês após o acidente.

Após o infarto, Natalie segue em recuperação. A paciente ficou com alguns movimentos comprometidos após o estalo de pescoço.

“Os médicos dizem que esperam uma recuperação completa, mas não me deram um tempo exato para isso. Eu estou determinada a ficar boa assim que possível”, revelou a jovem.

*Com informações do Daily Mail publicado no Diário Online

Leia mais:

Vídeo: incêndio atinge a Catedral de Notre Dame, em Paris

Carro carregado de explosivos é encontrado em Paris