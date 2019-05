Bares de Manaus tem equipamentos sonoros apreendido, após operação

Seis estabelecimentos da capital amazonense foram multado e tiveram seus equipamentos sonoros apreendidos | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Seis estabelecimentos, situados em cinco bairros de Manaus, foram abordados pela prática de poluição sonora e outras irregularidades. A ação multou os estabelecimentos e apreendeu os equipamentos sonoros, durante a noite desta sexta-feira (17). Operação faz parte das ações de fiscalização ambiental realizada pela da Prefeitura de Manaus, em parceria com os órgãos que compõem a Central Integrada de Fiscalização (CIF), do Centro de Comando e Controle (CICC).



Em um dos bares, situados em condomínio na Avenida Ephigênio Sales, os moradores que se sentiam prejudicados pelo som do estabelecimento aplaudiram a atuação dos fiscais. O local já havia sido interditado e descumpria a determinação.

O objetivo da ação é atender às demandas referentes à poluição sonora enviadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por meio de denúncias e requisições do Ministério Público do Estado (MP-AM). Os estabelecimentos abordados estão situados nos bairros Cachoeirinha, Nova Cidade, Aleixo Adrianópolis e Jorge Teixeira. Ao todo, foram lavrados três autos de apreensão, quatro multas no valor de 51 Unidades Fiscais do Município (UFMs), cada, e dois autos de interdições para uso de som.

A operação, que percorreu as zonas Sul, Centro-Sul e Leste, contou com a presença das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

A ação finalizou na Avenida Itaúba, zona Leste, onde a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) já se encontrava realizando abordagens a estabelecimentos dentro da Operação Águia, de combate à criminalidade.

