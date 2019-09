Veja vídeo: Cantora sofre AVC durante programa ao vivo

A cantora foi encaminhada para um hospital e passa bem | Foto: Reprodução

A cantora argentina Daniela Pérez deu um susto nos telespectadores da America TV no programa Intrusos na tarde da última quarta-feira (25). Isso porque ela estava dando uma entrevista e de repente desmaiou no meio do estúdio.

A artista estava comentando sobre o fim do seu casamento e problemas familiares quando passou a sentir uma tontura. Após alguns segundos tentando se recompor, ela achou melhor sair do estúdio, mas ao levantar, desmaiou.

Ao voltar dos comerciais, o apresentador Jorge Rial, se pronunciou e disse que Daniela estava se recuperando:

- Ela está bem. Sem dúvida, por causa de problemas nos nervos, ela começou a falar sobre a filha, sobre a doença e começou a se sentir mal. Nunca imaginei que fosse desmaiar. Demorou um pouco para se recuperar, explicou.

A emissora disse, por meio de suas redes sociais, que Daniela sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e foi imediatamente encaminhada para o hospital mais próximo e passa bem.

Veja:

Cantora passa mal durante entrevista | Autor: Reprodução