Jovem morre após celular explodir debaixo do travesseiro

Smartphone explodiu debaixo de seu travesseiro enquanto ela dormia | Foto: Divulgação

Manaus - Uma jovem do Cazaquistão, com apenas 14 anos, morreu depois que seu smartphone explodiu debaixo de seu travesseiro enquanto ela dormia. Alua Asetkyzy Abzalbek, residente da cidade de Bastobe, foi dormir ouvindo música. Pela manhã, a garota foi encontrada morta com vários ferimentos no rosto.

Os pais de Alua ainda chamaram o serviço de emergência, mas os paramédicos não puderam fazer nada. | Foto: Divulgação

Os pais de Alua ainda chamaram o serviço de emergência, mas os paramédicos não puderam fazer nada. Segundo a polícia local, o aparelho estava plugado à tomada, e especialistas forenses confirmaram que houve uma explosão no compartimento da bateria, provavelmente resultado de uma sobrecarga. A marca do aparelho não foi divulgada, mas a julgar pela foto abaixo, conforme imagens da imprensa local, trata-se de um smartpone Android.