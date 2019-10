Bebê de um ano morre eletrocutado enquanto brincava

O menino era filho único e o acidente aconteceu enquanto ela lavava a roupa | Foto: Divulgação

Quem tem filho pequeno sabe que todo cuidado é pouco com as crianças.Um bebê de um ano morreu após levar um choque no fio de um tanquinho de lavar roupas em Itapaci nesta quinta-feira (03). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada e levou a criança para o Hospital Municipal, mas ele não resistiu.



De acordo com a mãe de Nicolas Kauã da Conceição Santos, Maria Aparecida da Conceição, o menino era filho único e o acidente aconteceu enquanto ela lavava a roupa.

“Ele estava brincando perto de um tanquinho ligado e puxou o fio descascado. Ele estava descalço e o chão estava molhado, aí ele levou o choque na hora que puxou”, disse a mãe.

Ainda segundo ela, ela na mesma hora percebeu o que tinha acontecido e pediu o socorro.

“Eu tinha saído pra estender a roupa e tirei ele de perto da tomada mais quando voltei ele já tinha puxado o fio”, contou.

*Com informações do G1