Traição! Jovem descobre que pai tem caso com tia há 20 anos

Trocas de mensagens no Facebook podem ser muito comprometedoras e até destruir uma família. Um filho, por exemplo, descobriu analisando mensagens trocadas na rede social que seu pai e sua tia, esposa do irmão de sua mãe, mantêm um caso há 20 anos.

Em uma publicação no Reddit, rede social, o jovem dá detalhes da traição. Ele conta que a sua prima ligou para ele um dia dizendo que acidentalmente abriu o Facebook de sua mãe e encontrou uma conversa entre o “casal”, onde trocavam mensagens picantes. Ele orientou a prima a tirar o máximo de print screen possível.

A prima ficou tão inconformada com tudo que confrontou a mãe sobre o conteúdo das mensagens. “Minha tia teve a audácia de excluir imediatamente a conversa enquanto elas se falavam e explicava que era apenas uma piada”, relata o jovem.

Então, ele foi encontrar a prima para que juntos pudessem ler as mensagens e pensar o que fazer diante disso. “Passamos o resto do dia lendo as cópias. Minha prima ficou tão furiosa que tinha imprimido tudo”, escreve.

Após descobrirem que o caso acontece há 20 anos, eles se reuniram com os outros primos e revelaram a traição. Juntos, decidiram dar uma semana à mulher para ela confessar tudo à família antes que as cópias da conversa fossem mostradas aos outros dois que estavam sendo traídos.

E agora?

“Honestamente, o que eu faço? O fato do meu pai fazer isso não me surpreendeu, mas sei que foi mais doloroso aos meus primos, pois eles são mais próximos da mãe. Além disso, eu nem sei como minha mãe reagiria”, fala o jovem no relato.

Ele também diz que se preocupa com sua irmã mais nova que tem apenas nove anos. “Se ela [mãe] ficar sabendo, acho que não vai deixar ninguém saber como está sofrendo e vai continuar no casamento pela minha irmã”, diz.

Nos comentários, a opinião foi unanime. Todos concordam que ele precisa contar a verdade à sua mãe, pois vai machucá-la ainda mais continuar sendo enganada. “Além disso, é um erro enorme dar uma semana à sua tia. Isso só vai dar tempo para que ela e seu pai tracem um plano para fugir”, completou outra pessoa.

Aparentemente, o jovem seguiu os conselhos. Ele fez uma atualização na publicação, dizendo que sua mãe havia sido informada sobre a traição e que reconhece que está em um relacionamento tóxico. Além disso, disse ao filho que quer se separar. Não há nenhuma informação sobre os outros envolvidos.