Homem com câncer ganha na loteria a caminho da última quimioterapia

O homem ficou rico comprando apenas três raspadinhas | Foto: Divulgação

Um homem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estava a caminho de sua última sessão de quimioterapia quando resolveu apostar na sorte e ganhou 200 mil dólares (aproximadamente R$ 800 mil), segundo a North Carolina Education Lottery. Ronnie Foster está em tratamento contra um câncer colorretal.

Ao ir a sua última quimioterapia, ele decidiu utilizar um dólar para comprar um bilhete de loteria. A raspadinha lhe rendeu cinco dólares, que ele pensou em guardar, mas, no último minuto, optou por comprar mais dois bilhetes.

O primeiro não tinha prêmio. Quando raspou o segundo, Foster se assustou com a quantidade de zeros. "Vi todos esses zeros e congelei", disse Foster ao site da loteria. "Eu não acreditei até entregar ao funcionário do balcão para digitalizar. Quando apareceu: 'Vá para a sede da loteria', comecei a tremer. Não podia acreditar".

Ele contou que já estava feliz por estar no fim de seu tratamento contra o câncer, até que a alegria aumentou. "Eu já estava feliz porque era minha última rodada de quimioterapia", disse. "Ganhar isso tornou esse o meu dia de sorte".

Foster fez a maior parte de seu tratamento com seu seguro saúde, porém alguns procedimentos não eram cobertor pelo plano. Por isso, ele decidiu utilizar o dinheiro para cobrir esses custos e guardará o restante "para o futuro".

No fim, ele saiu com 141.501 dólares (R$ 506.000) devido às deduções do imposto. Ele retirou o prêmio na sexta-feira.