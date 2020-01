Homem morre ao levar choque elétrico enquanto ajudava a pintar igreja

O servidor Welton Rony Ribeiro de Castro, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira (20) após receber uma descarga elétrica. A vítima pintava uma igreja quando foi mover a escada de lugar e acabou acertando uma fiação elétrica.



Welton era trabalhador terceirizado do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa), mas estava de folga no momento do acidente. Em nota, a Prefeitura de Rio Branco lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.

“Ele trabalhava no estacionamento, mas estava de folga. Morreu em uma igreja que frequentava e estava ajudando”, contou o diretor-presidente do Depasa, Josenil Costa Chaves.



O diretor acrescentou que soube da fatalidade durante uma confraternização da empresa. Segundo ele, todos os servidores lamentaram bastante a perda do colega.

“Acabou a festa, deu um chororô lá. Fomos para o IML, foi muito triste. Era bacana, todo muito parava para conversar com ele, não foi porque morreu, mas todos gostavam dele”, lamentou.

*Com informações do G1 de Rio Branco