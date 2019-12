Deslizamento de barreira deixa cinco mortos, na véspera de Natal

Duas casas foram atingidas pelo deslizamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Recife - Cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas, após o deslizamento de uma barreira, na madrugada desta terça-feira (24). na rua Bela Vista, no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, em Pernambuco. O acidente ainda deixou, três feridos.

Duas casas foram atingidas pelo deslizamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre as cinco pessoas que morreram, estão duas crianças, um bebê de dois meses e uma menina de nove anos, além de três adultos, todos da mesma família. As vítimas foram identificadas como Emanuel Henrique de França, de 25 anos, Érica Virginia, de 19, Érick Junior, de 2 meses, Lucimar Alves, de 50 anos e Daffyne Kauane Alves, de 9 anos.

Os três feridos foram levados para a UPA de Nova Descoberta, bairro também na zona norte da capital pernambucana. O estado de saúde de Otoniel Simião da Silva, de 57 anos, Luiz Tadeu Costa, de 56 anos, e Cristina Gomes da Silva, de 43 anos, não foi divulgado.