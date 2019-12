Aeronáutica publica edital de concurso com 156 vagas de sargento

A remuneração durante o curso de formação, com os benefícios, é de R$ 1.343,75. | Foto: Divulgação

Manaus - Foi publicado, na última semana, o edital de um novo concurso da Aeronáutica para o preenchimento de 156 vagas de sargento em 10 diferentes especialidades: eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia.

A remuneração durante o curso de formação, com os benefícios, é de R$ 1.343,75. Após o curso, a remuneração inicial para a patente de terceiro sargento passa para R$ 5.559,15.

Para se inscrever, o candidato precisa ser brasileiro, possuir nível médio ou técnico, não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula. Vale ressaltar que, como as inscrições começam somente em janeiro, o limite é para pessoas nascidas em 1995.

Distribuição de vagas

Eletrônica (BET) - 26 vagas;

Administração (SAD) - 40 vagas;

Enfermagem (SEF) - 42 vagas;

Eletricidade (SEL) - dez vagas;

Informática (SIN) - 16 vagas;

Laboratório (SLB) - cinco vagas;

Obras (SOB) - seis vagas;

Pavimentação (SPV) - três vagas;

Radiologia (SRD) - cinco vagas; e

Topografia (STP) - três vagas.

Inscrição e provas do concurso

Os interessados em participar do concurso Aeronáutica deverão se candidatar a partir de 13 de janeiro de 2020 pela internet. Será possível efetuar a inscrição na seleção até o dia 12 de fevereiro, pagando taxa de R$ 60.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova escrita no dia 26 de abril de 2020, às 9h40, nas cidades de Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas, Santa Maria, Curitiba, Brasília, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Os locais do exame serão divulgados, oportunamente, pela comissão de organizadores do processo seletivo.

O processo seletivo conta, ainda, com Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Psicológica; Teste de Avaliação do Condicionamento Físico; Prova Prática de Especialidade; Procedimento de Heteroidentificação Complementar (para os candidatos que se autodeclararam negros); e Validação Documental.

