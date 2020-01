Marquinha de sunga com fita isolante é a nova tendência para os homens

Popularizado após do clipe “Vai malandra”, da cantora Anitta em 2017, o bronzeamento na laje com fita adesiva conquistou a mulherada . Neste verão, a marquinha definida está atraindo os homens. Com as suas sungas passaram a disputar espaços com as mulheres. Empresárias do setor estão sendo obrigadas a destinar um dia exclusivo para o público masculino.

O fotógrafo Douglas Jacó, de 33 anos, é um dos adeptos da tendência e explica o motivo:"Homens também se preocupam com o bronzeado. Na praia, a marca da sunga não fica perfeita. A gente entra e sai do mar e a sunga se movimenta no corpo. Fica um degradê, um sombreado não muito bonito. Passei a fazer com a fita e vi que fica muito melhor. Vários amigos meus estão querendo fazer. É realmente uma forte tendência do verão 2019," disse o fotógrafo.

Douglas é um dos fregueses da empresária Erika Bronze, que mantém a sua laje em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo ela, houve um aumento do número de homens para fazer o bronzeamento com a fita adesiva. Erika ainda pensa como dividir o tempo com as mulheres. "Tenho vários fregueses famosos que fazem a marquinha da sunga. Alguns são gays, mas outros não. É uma questão de vaidade masculina. Tem o caso dos fisiculturistas. Eles querem a marca perfeita para poder assim evidenciar os músculos trabalhados," explicou Erika, acrescentando que o seu marido e sócio, Rafael, também é adepto da marquinha de fita.

Outra empresária, Priscilla de Oliveira Rodrigues, a Priscilla Bronze, que administra a sua “laje” em Coelho Neto, da Zona Norte da cidade, também aumentou a clientela masculina. A procura tem sido tão grande que ela decidiu escolher um dia da semana para atender exclusivamente os homens.

"Algumas mulheres não se sentem à vontade com a presença masculina na laje. Eles, também não. Já estava acostumada a fazer, mas de biquínis em mulheres trans, agora a procura por marcas de sunga aumentou," explicou Priscilla.

A marquinha de bronze está conquistando os homens | Foto: Divulgação

Para fazer o bronzeamento, existem duas técnicas. A mais usada é colar uma fita, mais larga, na borda da sunga para fazer a marca retinha. Há também a que é uma “sunga” de fita isolante no homem nu. O tempo de exposição ao sol depende da quantidade de melanina na pele. Os mais claros ficam expostos ao sol durante 40 minutos de cada lado. Os morenos e negros precisam ficar mais de uma hora para conseguir o bronzeado. O tempo é controlado pelas auxiliares de Priscilla, que jogam jatos de água para amenizar o calor escaldante na laje.

O modelo Douglas Fernandes, de 35 anos, já adotou a técnica da marquinha delineada. "Já é a moda desse verão mostrar a marca do sungão bem definida. Por questões profissionais, acho que é importante mostrar sempre um bronzeado perfeito. Realmente, fica muito mais bonito, "garantiu Douglas, que não se importou em dividir a laje de Priscilla com outras mulheres. Depois da sessão, saiu pronto para encarar os flashes.