Volta às aulas: como lidar com situações de bullying na escola

Ser alvo de críticas maldosas, brincadeiras humilhantes e violentas são alguns problemas enfrentados por crianças que sofrem com o bullying na escola . Tomar providências contra esses atos de agressão verbal e física é um importante passo para evitar traumas psicológicos no futuro.



Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade UNG, Silvia Suely de Souza Maia, durante o período escolar a pessoa está criando consciência sobre quem é, por isso é natural inseguranças, o que facilita a existência dos agressores, por eles se fortalecerem das fraquezas de seus alvos. A psicóloga ressalta a preocupação com a proporção que o medo vivenciado pela vítima pode tomar. "Em situações, o medo pode levar a uma depressão profunda, tão grave, que a criança pode tentar o suicídio", embora reconheçamos ocorrer de forma esporádica. É um momento de construção da identidade, que poderá permitir torná-la fragilizada ou com boa organização e equilíbrio psíquico. Dependerá de como o crescimento da criança será tomado pelos responsáveis por sua formação.

Como identificar o bullying na escola?

Via de regra, o aluno não conta que está passando pelo problema. Sente-se incomodado e envergonhado, por isso, os pais e professores devem ficar atentos com mudanças de comportamento. Se o estudante passar a não querer ir à escola, expressar manifestações de isolamento ou até mesmo de violência, pode-se considerar como sinais significativos. O ideal, para Silvia, é que as escolas façam dinâmicas e palestras sobre o assunto, para explicar o que é o bullying, ensinar estratégias de ajuda e orientar as vítimas a falarem sobre seu tormento com um responsável. Em alguns casos, seria interessante a intervenção de um psicólogo para trabalhar a vítima e o agressor, pois em muitos casos agredir também é uma maneira de pedir ajuda.

O que fazer para ajudar a criança que sofre bullying no ambiente escolar?

Os pais e professores precisam demonstrar apoio e acolher a criança que sofre bullying na escola. É importante que os adultos reafirmem a vítima de bullying, valorizando suas qualidades e demonstrando que ela não é culpada pelas agressões que sofre;

Conversar com a criança permitirá que ela expresse seus sentimentos em relação às agressões e ameaças. Evite fazer críticas e não minimize o problema. A criança precisa ser ouvida;

Os pais devem relatar o bullying com crianças a um responsável no colégio para tomar providências contra os agressores;

Nos casos mais graves, quando há perseguição na internet, é necessário reunir provas do conteúdo abusivo. Imprimir páginas e mensagens ofensivas à criança para fazer um boletim de ocorrência.

Ações em conjunto para evitar o bullying na escola?

Há ações e iniciativas que ajudam a evitar o bullying com crianças. O trabalho preventivo, em conjunto com os pais e a escola, é um bom caminho para conscientizar sobre atitudes discriminatórias no ambiente escolar e na internet;

Organizar programas antibullying na escola e na comunidade traz benefícios. Essas campanhas podem promover ações como palestras com psicólogos e capacitação dos pais e funcionários para lidar melhor com o bullying;

Discutir o tema em casa e na sala de aula também é um meio de conscientizar os agressores e criar políticas de não tolerância ao bullying com crianças.

*Com informações da assessoria