Jovem morre eletrocutado ao colocar celular para carregar

Um jovem de 20 anos morreu eletrocutado em Carpina, na Zona da Mata Norte, de Pernambuco. Segundo informações iniciais da Polícia Civil de Pernambuco, Tárcio Natanael Oliveira da Silva sofreu a descarga elétrica ao colocar seu celular para carregar. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Tárcio Natanael Oliveira da Silva passava as férias na casa de parentes na comunidade Miguel Gastão, no bairro de Santo Antônio. De acordo com informações da polícia, ele foi conectar o aparelho celular numa extensão quando recebeu a descarga elétrica..



O tio explicou ao Rádio Jornal de Pernambuco que ele estava fazendo arroz em casa sozinho assistindo televisão. Ele entrou, disse que ia jogar e foi no quarto botar o celular para carregar.

"Quando ouvi, já foi o grito. Cheguei no quarto e ele já tava agarrado na energia. Fui tentar salvar, levei um choque de cair para trás. Ainda tentei desligar o contador, mas já era tarde demais. Ainda levamos para o hospital, mas o médico disse que o choque foi todo no coração e não havia mais o que fazer”, lamentou.

O jovem morava no bairro do Jordão Baixo, no Recife. A extensão usada pela vítima tinha um fio desencapado. Esse provavelmente seria o motivo para descarga. O caso será investigado pela delegacia de polícia da cidade de Carpina.