Veja o vídeo! jovem mata a mãe com a ajuda do namorado por dinheiro

Uma idosa, de 61 anos, foi assassinada pela própria filha e genro por causa de uma indenização. O caso aconteceu no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba, região da Grande São Paulo , neste final de semana.

De acordo com a Polícia Militar, a aposentada iria receber o valor de R$ 100 mil.



Além do casal, que confessou o delito, as netas de Marivalda dos Santos estão presas no ao DP Central de Itaquaquecetuba.



A ocorrência foi registrada na delegacia Central da Cidade.

