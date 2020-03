Vídeo: mãe sai para levar filhos à escola e esqueceu todos em casa

Uma mulher nos Estados Unidos mostrou como o estresse do dia a dia pode afetar as pessoas. Após chegar na escola onde deixaria seus filhos, a mãe percebeu que simplesmente esqueceu as crianças em casa!

Ao se dar conta do que havia feito, a norte-americana começou a gravar sua reação e o vídeo rapidamente viralizou no Twitter. A gravação foi publicada no último dia 23 deste mês e já soma mais de 4 milhões de visualizações.

No vídeo é possível ver a mãe filmando o banco de trás vazio enquanto explicava o ocorrido. `Eles não estão no carro! Dirigi até a escola sem as crianças`. Em seguida, contou que iria voltar para pegar os filhos para não perder o dia de aula.

Nos comentários, usuários dividiram opiniões sobre o caso. Alguns se solidarizaram com a situação, entendendo que casos graves de esquecimento podem acontecer. Já outros condenaram a mulher, afirmando que foi um exemplo caro de irresponsabilidade. E você, o que achou?

