Coronavírus: governo do DF suspende aulas e eventos por cinco dias

O Distrito Federal tem dois casos confirmados de coronavírus | Foto: Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou na noite de hoje (11) um decreto suspendendo as aulas na rede de ensino público e privado em escolas, universidades e faculdades durante cinco dias. Também estão suspensos os eventos com público superior a 100 pessoas e que exijam licença do Poder Público. A suspensão poderá ser prorrogável pelo mesmo período.

O decreto também estabelece que bares e restaurantes devem manter suas mesas a uma distância mínima de dois metros entre elas.

Segundo o site do governo do Distrito Federal, a medida foi adotada em função do Organização Mundial de Saúde ter decretado pandemia mundial de coronavírus nesta quarta-feira . O texto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal também cita que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.

No decreto, assinado por Ibaneis, se considera que a situação envolvendo o coronavírus “demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Distrito Federal”.

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o Distrito Federal tem dois casos confirmados de coronavírus. No Brasil, há 52 confirmações e 907 casos suspeitos.