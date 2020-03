Governo anuncia cura de paciente internado por coronavírus

Trata-se da primeira cura de um caso grave da doença no país | Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (13), o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, anunciou que um paciente que estava internado com a infecção no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está curado. Trata-se da primeira cura de um caso grave da doença no país. A identidade do paciente não foi divulgada.

“Teve alta o primeiro caso de internação de um brasileiro em um hospital brasileiro. Não importa se é o caso 1 ou 2 ou 3 ou 4”, disse Uip.

De acordo com o infectologista David Uip, São Paulo já tem transmissão comunitária da doença, que, segundo o Centro de Contingência do Novo Coronavírus, é o terceiro estágio epidemiológico.

Oficialmente, o estado tem 56 casos de coronavírus confirmados até esta sexta-feira (13).

Pandemia

Na quarta-feira (11) a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia global por causa da rápida expansão do coronavírus no mundo.

Para Mandetta, houve "demora da OMS" para fazer a declaração, já que o número de casos fora da China aumentou 13 vezes nas últimas duas semanas e o número de países afetados triplicou.