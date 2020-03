França mantém eleições mesmo com covid-19

Último balanço divulgado na França indica cerca de 4.500 casos positivos do novo coronavírus | Foto: Divulgação/Agência Brasil

O último balanço divulgado na França indica cerca de 4.500 casos positivos do novo coronavírus. Já morreram pelo menos 91 pessoas. Mesmo assim, o presidente Emmanuel Macron manteve as eleições municipais deste domingo (15). Ele afirmou que quer manter a democracia no país.



O novo coronavírus propaga-se rapidamente no país, o que levou o governo a aumentar o nível de alerta e mandar fechar todo o comércio não essencial.

Espanha

A Espanha é o segundo país da Europa mais afetado pelo novo coronavírus, superado apenas pela Itália.

O governo espanhol decretou quarentena obrigatória em todo o território.

Neste domingo, as ruas de várias cidades estavam desertas.

A Polícia Municipal de Madri utilizou drones para apelar aos cidadãos que permaneçam em casa.

As autoridades alegam que, assim, conseguem chegam a locais inacessíveis por automóvel.Ao longo do dia, os agentes da polícia utilizaram megafones para dar ordem de recolher.

*Agência pública de televisão de Portugal