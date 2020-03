O que é coronavírus? Manifestantes ignoram e vão às ruas por Bolsonaro

Apoiadores de Bolsonaro ignoram coronavírus e vão às ruas em manifestações | Foto: Reprodução

Manaus - Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ignoraram a própria recomendação do chefe do Planalto e foram às ruas em diversas cidades do país neste domingo (15) contra o Congresso Nacional e a favor do governo federal.



Foram registrados nas redes sociais do presidente, até o momento, protestos no Distrito Federal, em Salvador, em Belém, em Goiás, no Maranhão, em Pernambuco , em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Alagoas, em Espírito Santo, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que faz a segurança da manifestação e que o decreto do GDF limitou apenas os eventos esportivos e aqueles que dependem de Licenciamento do Poder Público. “Eventos familiares, espontâneos ou manifestações não dependem de licenciamento, por isto, estão fora das limitações do Decreto”, esclareceu.

Na semana passada, Bolsonaro pediu para que as manifestações fossem adiadas por causa do sinal de alerta provocado pelo coronavírus no Brasil. No entanto, na manhã deste domingo, o presidente passou a incentivar os protestos nas redes sociais. Ele postou, em sua página no Twitter, imagens dos atos a favor do governo em diversas cidades. No Facebook, Bolsonaro compartilhou uma transmissão ao vivo de uma manifestação em Brasília. “Devemos lealdade ao povo brasileiro”, registrou.