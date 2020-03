Sobe para 176 o número de casos de coronavírus no Brasil

Na última quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus | Foto: Divulgação/Agencia Brasil

Brasil – O Ministério da Saúde informou neste domingo (15) que subiu de 121 para 176 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. De acordo com levantamento feito pela OMS, 1.915 pessoas estão sendo monitoradas com a suspeita que podem está infectadas. Até o momento nenhuma morte foi registrada no país desde o início da transmissão da doença.



As pessoas infectadas residem em 14 estados e no Distrito Federal. Atualmente a cidade de São Paulo tem 112 registros, Rio de Janeiro, 24 Paraná, seis, Rio Grande do Sul, seis, Distrito Federal, oito, Santa Catarina, seis, Goiás, três, Pernambuco, dois, Bahia, dois, Minas Gerais, dois; Rio Grande do Norte, um, Alagoas, um, Manaus, um e no Espírito Santo, um.

Na última quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia, grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

Em Manaus, a Prefeitura deve decretar situação de emergência depois do primeiro caso confirmado na cidade, a paciente é uma mulher de 39 anos que esteve em Londres na semana passada e após ser diagnosticada com o vírus se encontra em isolamento domiciliar.