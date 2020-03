Brasil não pode parar por causa de 5 ou 6 mil mortos, diz empresário

Junior Durski é o proprietário de uma rede de restaurantes com unidades em vários Estados | Foto: Reprodução Internet

Brasil - O proprietário da rede de restaurantes Madero, Junior Durski, postou na noite desta segunda-feira (23) um vídeo em sua conta no Instagran em que critica as medidas de governantes que limitaram o comércio por causa da pandemia do Coronavírus. Para ele, o fechamento parcial do setor terá consequências muito maiores do que a morte de 5 ou 7 mil pessoas devido a Covid-19.



"O Brasil não tem essa condição de ficar parado. As consequências econômicas vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com Coronavírus", disse.

No Instagran ele escreve, " 30, 40 MILHÕES DE DESEMPREGADOS. É o que teremos em 2021 se não parar este LOCKDOWN INSANO. Vão morrer 300, 400, 500 MIL PESSOAS nos próximos 2 anos no Brasil em consequência do dano econômico causado pelo LOCKDOWN.

Assista ao vídeo na íntegra:





A opinião do empresário revoltou internautas e colocou o assunto entre os mais comentados do Twitter, logo após a postagem dele no Instagran.

Veja um dos comentários do Twitter