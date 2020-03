Em tempos de coronavírus: crianças encontram bisavós através de vidro

Na imagem publicada no Facebook, duas meninas olham para Theresa e Ray Cossey | Foto: Divulgação





Por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, a recomendação dos principais órgãos de saúde é manter principalmente os idosos em casa. Atendendo a medida, dois bisavós foram flagrados em um momento de carinho com suas bisnestas nos Estados Unidos.

Na imagem publicada no Facebook, duas meninas olham para Theresa e Ray Cossey, ambos com 81 anos, através de uma porta de vidro. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e mostrou como o vírus está mudando a forma das famílias socializarem.

De acordo com o jornal Daily Mail, o casal tem dois filhos, seis netos e mais oito bisnetos. Por conta das medidas de segurança contra o coronavírus, eles estão isolados da família.

Theresa, inclusive, foi diagnosticada recentemente com câncer de mama e tem ainda doença de Parkinson. Ciente da falta que o convívio com a família faz, a neta de Ray, Vickie, decidiu surpreender os avós com uma visita segura!

Enquanto tomavam café da manhã, eles ouviram batidas na porta. Ao abrirem a cortina encontram as pequenas Florence, de 3 anos e Edith, de apenas 1. As duas têm o costume de sempre encontrar os bisavós pela manhã.