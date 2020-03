Cansado de queimar pipoca doce? Aprenda a fazer essa receita rápida

Tá cansada de queimar pipoca doce na hora de fazer? De errar o ponto e estragar tudo? Hoje você vai se tornar expert no assunto e vai fazer a melhor pipoca doce caramelada do mundo, aí mesmo na sua casa, sem bagunça e sem sujeira.

Ingredientes:

1 xícara (chá) de milho para pipoca

1 xícara (chá) de açúcar cristal

1 xícara (chá) de água quente

1/2 xícara (chá) de óleo

Modo de Preparo:

Numa panela funda, adicione o açúcar e leve ao fogo médio.

Mexa de vez em quando até derreter completamente.

Quando ficar dourado, adicione a água quente e mexa cuidadosamente até dissolver o açúcar que ficou grudento.

Em seguida adicione o óleo e misture bem.

Aumente o fogo e adicione o milho.

Mexa até começar a estourar.

Nesse momento tampe a panela e vá sacudindo ela de vez em quando até que termine de estourar as pipocas.

Depois despeje as pipocas em uma forma grande e com a ajuda de duas colheres ou espatulas, vá misturando as pipocas até esfriarem.

Sirva em seguida.