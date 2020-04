Judiação! Elefantes são abandonados na Tailândia durante a pandemia

O medo dos ambientalistas é que os bichos sejam usados para derrubar árvores que sustentam a exploração ilegal da madeira | Foto: Divulgação





Na Tailândia, quase 2 mil elefantes estão a serviço do turismo entretendo o público que desembarca no país. Os espetáculos são bastante condenados entre as organizações que combatem esse tipo de exploração animal, mas representam uma fatia importante dos lucros anuais em diversas regiões, algo que rareou desde o início da pandemia, deixando os paquidermes em situação crítica de saúde. Sem público, os responsáveis por essas "atrações" alegam que não têm como alimentar os elefantes.

O medo dos ambientalistas é que os bichos sejam usados para derrubar árvores que sustentam a exploração ilegal da madeira ou expostos em zoológicos clandestinos. Muitos temem que eles sejam abandonados e migrem para as cidades atrás de comida.

"Meu chefe está fazendo o que pode, mas não temos dinheiro", revelou um tratador que trabalha em uma fazenda voltada para esse tipo de negócio à reportagem da France Press.

Muitos animais estão em situação de penúria no país. No início de março, um grupo de macacos deixou um dos principais santuários da Ásia e partiu, enfurecido, em busca do que comer. Enquanto isso, o rei da Tailândia, monarca Maha Vajiralongkorn, cumpre o isolamento de um jeito, digamos, pouco recomendado pela Organização Mundial da Saúde.