Em meio à pandemia, gêmeos são batizados como Corona e Covid

Um casal de gêmeos que nasceu nas primeiras horas do dia 27 de março foi batizado como "Corona" e "Covid", na Índia. As informações são do canal de notícias indiano NDTV India.

Os irmãos ganharam esse nome para "simbolizar o triunfo sobre as dificuldades", contam os pais. Segundo a mãe, foi muito difícil realizar o parto. A mulher disse que a ambulância que a levava ao hospital chegou a ser parada por policiais, já que carros estão proibidos de transitar no país por causa do bloqueio nacional devido o novo coronavírus.

O casal afirmou que ainda pode mudar de ideia e trocar o nome dos recém-nascidos. Mas, por enquanto, Corona (uma menina) e Covid (um menino) serão batizados assim.