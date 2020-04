Vídeo: mulher é esfaqueada e queimada com água quente por ex-namorado

Ela aproveitou um momento de distração e conseguiu fugir pulando a janela | Foto: Divulgação





Uma mulher de Serra, no Espírito Santo, foi vítima de agressões pelo ex-namorado. O homem não aceitava o fim do relacionamento de pouco mais de um ano e suspeitava que ela estava saindo com outra pessoa.

A auxiliar de serviços gerais, de 26 anos, foi queimada com água quente e agredida com uma panela de pressão. O suspeito ainda deu facadas na vítima.

Ela aproveitou um momento de distração e conseguiu fugir pulando a janela. A mulher está escondida durante a recuperação e ainda vai prestar depoimento.

Veja a reportagem do SBT Notícias:

