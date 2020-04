Corpo é trocado em hospital e família só descobre depois do enterro

Amir Martins da Silva tinha 92 anos e morreu de broncopneumonia | Foto: Arquivo Pessoal

Os familiares de Amir Martins da Silva, de 92 anos, vivem o luto pela perda de sua matriarca na quarta-feira (8). Essa história teve um capítulo inesperado logo após o sepultamento, quando o Centro Hospitalar de Santo André (SP), onde dona Amir havia passado 15 dias internada para tratar de uma fratura no fêmur, ligou informando que o corpo que havia sido enterrado não era dela, mas sim de Francisco Carlos da Silva.

O engano se deu porque os parentes de Amir Martins foram impedidos de fazer o reconhecimento no necrotério, sob a justificativa de que a senhora havia testado positivo para o novo coronavírus. O caixão foi lacrado, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde para esses casos, e não houve velório.

A situação desconfortável só foi descoberta quando os familiares de Francisco Carlos da Silva foram ao necrotério para liberar o corpo do ente querido e perceberam se tratar de uma mulher. As duas famílias registraram Boletim de Ocorrência e o senhor de 54 anos será exumado. O hospital admitiu o erro na hora de etiquetar os corpos e o prefeito de Santo André classificou o caso como "inconcebível". Os responsáveis pelo engano foram afastados.

Dona Amir Martins foi devidamente velada na quinta-feira (09), após falecer em virtude de uma broncopneumonia. Já Francisco Carlos da Silva aguarda o resultado dos exames para saber se o óbito ocorreu em decorrência da Covid-19.