Recém-nascido encontrado dentro do lixo morre em hospital

Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo de um bairro de Campinas, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (9). Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.É o segundo caso de abandono na região em três dias.

O bebê foi localizado por funcionários de um restaurante que acionaram a polícia após verificarem que os barulhos vindo do lixo eram na verdade uma criança abandonada.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar encaminharam o recém-nascido ao hospital depois de verificarem que ele estava vivo, porém, mesmo após ser atendido pela equipe médica do Hospital Mário Gatti, a criança não resistiu e faleceu.

A Polícia Militar investiga o caso e ainda não identificou suspeitos do caso. Na quarta-feira (8), o corpo de um outro recém-nascido foi encontrado em um aterro sanitário de Indaiatuba (SP).