Princípio de incêndio atinge casa de madeira na Zona Leste de Manaus

Manaus – Na tarde deste sábado (11), uma residência de madeira foi atingida por um incêndio, na rua Chico Mendes, Novo Reino 1, Zona Leste de Manaus. Por pouco, outras casas não foram atingidas, pois o fogo foi controlado pelos populares da região. Não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado às 14h55 deste sábado (11) para atender a ocorrência referente ao princípio de incêndio na residência. Uma viatura do Posto do CIS Grande Circular foi enviada ao local.

No local da ocorrência, a equipe constatou que o fogo já havia sido controlado pelos populares do bairro, impedindo que chegasse ao alcance das outras residências. Os bombeiros realizaram a coleta de dados e orientações e afirmaram que não houve registro de vítimas.