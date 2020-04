Quais são os cuidados que devo ter com o carro parado na quarentena?

Ao estacionar e antes de desligar o veículo, desligue o ar condicionado e coloque o controle do ar quente no máximo para diminuir a umidade | Foto: Divulgação

Com recomendações para ficar em casa e cuidar da saúde em meio a pandemia do coronavírus, saindo apenas quando realmente for necessário, é preciso atentar e ter alguns cuidados também com o veículo parado por dias ou até semanas durante a quarentena. De acordo com o instrutor de Mecânica Automotiva do Senai, Ricardo Hipolito, é importante ter alguns cuidados, como ligar o carro pelo menos uma vez por semana por 10 minutos, para não trazer prejuízos futuros para o veículo.

“Todo carro que ficar parado por longo período pode apresentar alguns defeitos como a bateria descarregada, pneus murchos, oxidação do freio de estacionamento e na embreagem”, disse ele ao orientar que o ideal seria fazer uma lista de verificação simples e colocar em um lugar de fácil acesso para ir checando ao longo da quarentena.

Para manter a manutenção e os cuidados em dia, o técnico em Mecânica Automotiva explica que é preciso, em um horário calmo e sem muito movimento nas ruas, circular com o veículo pelo quarteirão pelo menos uma vez por semana por 10 minutos, repondo a carga da bateria, verificando a pressão dos pneus e, se necessário, abastecer o veículo.

Ao ir ligar o automóvel é importante, segundo Hipolito, esperar a luz da injeção eletrônica apagar, ou esperar 10 segundos, para então dar de fato a partida do veículo. O sistema, de acordo com o instrutor do SENAI, é responsável por enviar o combustível de maneira controlada ao motor do veículo, e o condutor deve sempre dar esse tempo na partida para obter um melhor desempenho e eficiência do automóvel.

“Uma sugestão também é que, ao estacionar e antes de desligar o veículo, desligue o ar condicionado e coloque o controle do ar quente no máximo para diminuir a umidade do sistema do ar condicionado e assim evitar proliferação de fungos e bactérias”, ressaltou ele.

Sobre os cuidados com o tanque de combustível ao guardar o veículo, o especialista sugere: “se for preciso abastecer, abasteça meio tanque e, se possível, com gasolina aditivada para evitar oxidação da gasolina sem uso por longo período, que pode causar defeito no veículo”. Hipolito também aponta a bateria como um dos primeiros itens para se ter atenção redobrada na quarentena.

“A dica número um é prestar atenção na bateria. Coloque como primeiro item do seu check list, pois costuma falhar no momento de grande necessidade. Ao desligar o veículo, verifique sempre se todos os componentes estão desligados, como farol, desembaçador, ar condicionado, rádio, entre outros”, recomendou o instrutor de Mecânica Automotiva.

*Com informações da assessoria