Isolamento social: cuide da piscina e evite afogamentos

A necessidade do isolamento social tem mantido muitas famílias dentro de casa - seguindo, inclusive, as orientações das autoridades de saúde nacionais e internacionais -, uma espécie de férias forçadas. Por essa razão, redobrar a segurança das piscinas é um fator muito importante. De acordo com a ONG Criança Segura, 38% das mortes por acidentes com crianças acontecem durante as folgas, porém 90% podem ser evitados com medidas simples de prevenção.

Segundo Filipe Sisson, CEO e fundador da iGUi, maior fabricante do mundo de piscinas de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), o aumento nas vendas de produtos químicos especializados para limpeza e manutenção de piscinas foi observado no início da quarentena.

"Intensificamos os nossos canais de vendas por telefone e percebemos que com as famílias em casa, todo mundo sentiu ao mesmo tempo a necessidade imediata de higienizar as piscinas. Para nós da iGUi é um bom sinal, pois a saúde vem sempre em primeiro lugar, por outro lado, também queremos reforçar a importância da piscina segura", explica.

Pensando em conscientizar os pais e as crianças a respeito dos riscos que a falta de atenção pode trazer durante o isolamento social, a iGUi dá algumas dicas sobre como evitar acidentes:

• Mantenha a piscina sempre coberta quando não estiver em uso. Esse cuidado pode evitar o afogamento de crianças e pets;

• No caso de utilização de lonas de vinil, telas, plásticos-bolha ou coberturas afins, certifique-se de que não têm qualquer tipo de abertura ou falha;

• Para evitar que os cabelos fiquem presos nos filtros das piscinas, opte por instalar filtros com sistema de sucção aberta, o mais seguro do mercado;

• Sistemas eletroeletrônicos, como alarmes e sensores, também podem ser instalados ao redor da piscina;

• Mantenha as crianças sempre com boias ou coletes apropriados

*Com informações da assessoria