Atividades lúdicas, brinquedos e cenários auxiliam no desenvolvimento

Nos primeiros anos de vida escolar, cada detalhe é importante para o desenvolvimento da criança. As atividades lúdicas na brinquedoteca, brinquedos pedagógicos, quiosques cenográficos com temas do dia a dia como posto de gasolina, mercadinho, comércios e profissões são recursos muito importantes na rotina diária dos pequenos.

As brincadeiras também contribuem para o domínio das habilidades físicas como força, equilíbrio e coordenação motora, proporcionando a eles desafios e muita diversão. Os brinquedos têm influência muito positiva, o lúdico está entre as atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia das crianças.

Segundo Percila Paloma, gerente de vendas da Nogueira Brinquedos é na área de recreação e brinquedoteca que elas soltam a uma imaginação, criam suas estórias e situações do cotidiano de uma forma leve e descontraída.

“O lugar oferece diversas atividades lúdicas que estimulam a criatividade e o raciocino logico, fazendo com que eles exercitam a concentração, atenção, engajamento e interação. Além disso, o ato de brincar estimula a fantasia, o imaginário e curiosidade”, destaca.

Para a diretora do Colégio Objetivo de Osasco, Juliana Nobilione, as brincadeiras nas aulas contribuem diretamente para o desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos e sociais, além de promover a socialização, adaptação e convivência entre os pequenos.

“Trabalhamos a interdisciplinaridade de forma lúdica e prazerosa, os professores incentivam os alunos a construírem, através de projetos relações entre os diferentes conteúdos presentes nas diversas disciplinas do curriculum, explanando quantificação, nomeação, identificação, organização, motricidade, sociabilidade e noções sobre as profissões”, afirma Juliana.

De acordo com a profissional, na hora de escolher os brinquedos é importante levar em conta a faixa etária da criança, desde os níveis de obstáculos até componentes que as vezes podem agregar a composição do brinquedo, como por exemplo: escorregadores, tobogã, cama elástica e piscina de bolinhas.

“Além disso, deve-se verificar se empresa possui certificações que garante a qualidade e padronização dos produtos, como ISO e registro do CREA”, finaliza a profissional.

*Com informações da assessoria