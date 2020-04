Isolamento social: veja cuidados ao sair e voltar para casa

O avanço da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, alarmou as autoridades públicas para a necessidade de implantação de medidas preventivas contra a proliferação do vírus.

Nesse sentido, a quarentena foi instaurada oficialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde está concentrada a maioria dos casos no país, enquanto que o isolamento social foi indicado como uma intervenção voluntária para toda a população.

Como parte dessas ações, a orientação mais importante é que as pessoas permaneçam o máximo possível em suas casas, evitando saídas frequentes ou desnecessárias.

Porém, ao deixar o isolamento para realizar tarefas essenciais, como ir ao mercado ou à farmácia, é preciso seguir alguns cuidados tanto fora quanto dentro de casa para evitar um possível contágio pelo vírus. Veja abaixo o que recomendam os especialistas:

Lave as mãos sempre

Lavar as mãos é uma das principais recomendações do Ministério da Saúde, da OMS e de profissionais da área no combate ao coronavírus - uma vez que é uma das ações cientificamente comprovadas como efetivas na eliminação do vírus. Então, sempre que puder, faça a higienização das mãos - e quando não puder lavá-las, use álcool em gel.

Evite usar o celular fora de casa

Quando estiver fora de casa, evite mexer no celular. "Lembre-se que você tocará em várias coisas na rua. Se alguém ligar, evite atender para não colocar as mãos e o celular próximos ao rosto", indica Juliana Almeida Nunes, enfermeira especialista em prevenção e controle de infecções.

Caso seja imprescindível usar o aparelho, ao chegar em casa, além de lavar as mãos, não se esqueça de desinfetar o aparelho. Para isso, é recomendado o uso de álcool isopropílico - que não danifica a tela ou o material do celular.

Não leve a mão ao rosto

Tudo no ambiente externo é potencialmente uma superfície infectada pelo vírus. Por esse motivo, não é indicado tocar o rosto antes do uso de álcool em gel ou limpeza com água e sabão, já que as mãos estão constantemente em contato com objetos.

Visite apenas mercados locais

O maior cuidado ao sair de casa ainda é evitar ambientes muito movimentados, para conseguir manter o distanciamento social. Ao fazer compras, evite grandes redes que atraem pessoas de diversas regiões. Por isso, opte por visitar mercadinhos locais, mais próximos de casa.

Tire a roupa e tome banho

Pode parecer extrema, mas outra ação que pode ser tomada ao voltar da rua é retirar as roupas usadas e entrar no chuveiro. No caso das mulheres, é importante lavar os cabelos também. Essa medida garante que qualquer vestígio do vírus recolhido no ambiente externo seja eliminado no banho, sendo um cuidado extra. Já as roupas utilizadas devem ser lavadas - mesmo que estejam visualmente limpas.

Retire os sapatos antes de entrar

Ao voltar para casa, retire os sapatos antes de entrar. Em seguida, limpe-os com álcool (pode ser em versão líquida) tanto em toda a superfície como na sola. Para facilitar essa limpeza, use um borrifador e depois deixe-o secar adequadamente em algum local arejado.

Uma dica bastante útil é separar um único par de sapatos para utilizar toda vez que precisar sair. Mas lembre-se: se você tocar no calçado, lave as mãos imediatamente ou higienize-as com álcool em gel.

Higienize embalagens ao chegar em casa

Juliana Almeida Nunes explica que ainda não existe comprovação científica sobre a efetividade da limpeza de embalagens de produtos contra o coronavírus. No entanto, esse pode ser um cuidado a mais, já que elas podem ter sido contaminadas com gotículas respiratórias de pessoas infectadas pelo vírus.

Limpe bolsas e acessórios

Se você utilizar bolsa ou mochila ao sair, procure higienizá-las assim que entrar em casa. Vale usar o truque do borrifador com álcool ou limpá-las com álcool em gel. O mesmo vale para outros objetos e acessórios, como carteiras, relógio e pulseiras, que eventualmente ficam expostos na rua.

Cuidado com anéis

De acordo com a enfermeira, não há restrições para o uso de bijuterias em ambiente doméstico. Porém, uma exceção são os anéis. "Durante a higienização das mãos, eles devem ser removidos e higienizados à parte, porque bactérias e outros microrganismos podem se abrigar no espaço entre o dedo e o anel, dificultando a higiene adequada", explica.

Fique em casa

"Como especialista, a minha maior mensagem é: fique em casa", avisa Juliana. De acordo com a profissional, essa é a melhor ação contra o novo coronavírus. Sair? Apenas quando for muito necessário - e sempre seguido de higienização adequada das mãos.