Aprenda a receita fácil de bolo de sonho

Rendimento 8 fatias

Tempo de preparo 50 min

Ingredientes

Bolo

1 copo de iogurte natural;

2 ovos grandes;

180 ml de óleo, mais um pouco para untar a fôrma;

250 g de farinha de trigo, mais um pouco para polvilhar;

260 g de açúcar;

1 ml de essência de baunilha;

12 g de fermento em pó.

Creme de confeiteiro



1 litro de leite;

150 g de farinha de trigo;

50 g de amido de milho;

4 ml de essência de baunilha;

5 gemas peneiradas;

200 g de açúcar;

açúcar de confeiteiro para polvilhar.

Modo de fazer

Bolo

1 Junte, numa tigela, os ingredientes secos: a farinha de trigo peneirada, o açúcar e o fermento.

2 Bata no liquidificador o iogurte natural, os ovos, o óleo e a essência de baunilha. Despeje na tigela com os demais ingredientes e misture bem.

3 Leve para assar em fôrma redonda de 18 cm, untada e polvilhada de farinha de trigo, por 40 minutos, a 180°C. Retire do forno quando o bolo dourar por cima. Reserve.

4 Após assar, desenforme-o e corte-o com uma faca de serra delicadamente, dividindo o bolo em duas partes.

Creme de confeiteiro

1 Ferva 700 ml do leite com o açúcar, a essência e as gemas. No restante do leite, adicione a farinha de trigo e o amido para diluir. Mexa bem. Quando o leite ferver, agregue a mistura com a farinha, mexendo sem deixar grudar, até que engrosse. Deixe esfriar.

Montagem

1 Recheie o bolo com o creme de confeiteiro, junte as partes e polvilhe, por cima, o açúcar de confeiteiro.