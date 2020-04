Saiba como guardar o álcool gel para que ele não perca propriedades

Evitar que ele fique exposto à luz solar, não deixar o álcool em gel aberto | Foto: Divulgação

O álcool gel é uma forma de combater o coronavírus, fazendo a higienização das mãos. Apesar disso, é importante saber que a indicação é de que o produto seja o álcool 70, ou seja, que ele seja feito com 70% de álcool etílico (etanol). Essa é a quantidade necessária para combater micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. Mas você sabia que existem cuidados necessários na forma como guardar esse álcool para que ele não perca suas propriedades de combate à doença? Isso é o que nos explica a médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro.

“Evitar que ele fique exposto à luz solar, não deixar o álcool em gel aberto, tomar cuidado com o prazo de validade. A gente viu alguns relatos de venda de outros produtos que tinham uma semelhança com álcool em gel mas que não era álcool em gel. Então evite comprar de locais que você não conheça a procedência, produto sem rótulo, que não tenha prazo de validade, pois isso é bem perigoso porque você pode estar comprando outra coisa achando que está seguro e não está”.

Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros.

Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus .

*Com informações da Agência do Rádio